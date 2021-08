È morta dopo 6 giorni in ospedale una 18enne che lo scorso 1 agosto era rimasta coinvolta in un incidente in provincia di Arezzo. La ragazza, di Civitella in Valdichiana, è morta nella tarda serata di ieri all'ospedale di Siena. Era in auto con altri tre amici, tra i 20 e i 19 anni, quando l'auto è finita fuori strada a Poiano, intorno alle 4 di notte. Gli altri passeggeri hanno riportato ferite non gravi.