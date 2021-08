Bella Ciao, Sindaco di Stazzema premiato. I complimenti di Giani

“Mi complimento con il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, per il riconoscimento che gli è stato consegnato, il premio ‘Bella Ciao', promosso dal Comune di Saluzzo, della provincia di Cuneo. Un riconoscimento che vede al centro il suo encomiabile impegno per la proposta di legge popolare contro la propaganda nazista e fascista, per mantenere vivi i valori a cui ci dobbiamo ispirare, in difesa dei principi sanciti dalla Costituzione nata dalla Guerra di Liberazione.”.

Così il presidente Eugenio Giani dopo aver appreso la notizia della consegna del premio 'Bella Ciao', promosso dal Comune di Saluzzo, al sindaco di Stazzema Maurizio Verona, cerimonia che avverrà stasera, seconda giornata della settimana di iniziative dedicate alle celebrazioni del 77° anniversario della Strage di Sant'Anna di Stazzema, in provincia di Lucca.

Fonte: Regione Toscana