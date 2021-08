Elezioni Larciano, il centrosinistra unito ripropone il sindaco uscente Lisa Amidei

Con la comunicazione ufficiale che le consultazioni elettorali si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre prossimi, Larciano si prepara a dare il via alle elezioni amministrative, dopo uno slittamento di qualche mese. La lista civica sostenuta da PD, Italia Viva, PSI, Articolo 1 e Sinistra Italiana e da liberi cittadini, con candidato a sindaco, all'unanimità l'uscente Lisa Amidei.

Non è un caso, ma il frutto di un lavoro intenso e, in gran parte portato a termine, in cinque anni di amministrazione all'insegna dell'interesse del paese.

Alti e bassi non sono mancati ma, quando lo scopo è il bene comune e l'impegno è intelligente ed assiduo, arriva sempre il giusto riconoscimento del proprio operato. Una coalizione, quindi, che approva il fatto e condivide il da fare.

I temi non possono non essere cavalcati all'unanimità quando spaziano dal riassetto urbano e viario (in virtù di una volontà di rendere più fruibili e accessibili gli spazi già esistenti), alla valorizzazione turistica del patrimonio esistente (dai borghi di Cecina e Larciano al Padule).

Dalla spinta alla scuola, alla cultura e al tempo libero, alla valorizzazione degli spazi di aggregazione soprattutto riferiti ai giovani, senza dimenticare la terza età.

Dalla casa della salute alla pianificazione di servizi utile a rendere più efficace il sistema delle cure con la corresponsabilizzazione del cittadino.

Dal riconoscimento delle realtà economiche già esistenti, alla spinta a che se ne formino nuove, senza stravolgere il territorio, ma con progetti di sviluppo sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale.

Larciano è pronta.

