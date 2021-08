Furto di rame a Carmignano, denunciato 40enne

I Carabinieri di Carmignano hanno denunciato un 40enne di origini marocchine, già conosciuto alle forze dell’ordine, che si è reso responsabile del furto di cavi elettrici e ganci di rame. Questa mattina i Carabinieri di Carmignano, nell’ambito dell’ordinario servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno notato l’uomo con due grosse borse di tela aggirarsi lungo la visa statale a Seano ed hanno tentato di fermalo per procedere al controllo.

L’uomo, accortosi dell’arrivo dei militari, ha immediatamente abbandonato per terra le borse ed ha iniziato a correre nelle campagne limitrofe facendo perdere le proprie tracce. I militari hanno quindi accertato il contenuto delle borse trovando cavi elettrici tranciati e ganci di rame per fermare le grondaie per un peso complessivo di alcune decine di chili. Il materiale è stato sottoposto a sequestro in attesa di svolgere accertamenti per individuare da dove sono stati asportati. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Prato per ricettazione e possesso di arnesi da scasso