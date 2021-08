Le arie dei grandi compositori risuonano al Parco Corsini

Domani, domenica 8 agosto, alle ore 21,30 al Parco Corsini di Fucecchio una serata da non perdere per gli appassionati di musica. Su musiche di Morricone, Piovani, Piazzolla, Charpentier e Fucik si esibiranno i solisti dell'orchestra Domenico Scarlatti: Tiziano Puntoni e Carlo Becherucci alla tromba, Marco Bartolomei al trombone e Lorenzo Zei alla tuba. Si tratta di un quartetto tutto toscano dell'Associazione Armonie in Villa di Pistoia. L'evento, che fa parte della rassegna estiva dell'Arena Pacini, è patrocinato dal Comune di Fucecchio.

"Come amministrazione comunale ci fa molto piacere dare spazio a concerti di questo genere, anche con famose colonne sonore cinematografiche - commenta Daniele Cei, assessore alla cultura - in questo contenitore di eventi culturali che ha visto alternarsi proposte artistiche diverse, dal cinema al teatro alla musica".

L'ingresso sarà gratuito. Informazioni e prenotazione al numero 353.4104119.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa