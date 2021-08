Lotta alo spaccio a Porto Azzurro: segnalazioni, arresti e denunce

Intensificati i controlli dai Carabinieri di Porto Azzurro nel corso della stagione estiva, con una serie di perquisizioni che hanno permesso di rinvenire, in pochi giorni, rilevanti quantità di sostanze stupefacenti. Dopo un 58enne segnalato all’autorità prefettizia mentre cercava di disfarsi di una dose di cocaina durante un controllo in tarda serata, è toccato ad altri tre uomini del posto i cui movimenti, in pieno giorno, avevano decisamente insospettito i militari. In particolare, presso l’abitazione di uno dei tre, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 15 grammi di cocaina e altrettanti tra hashish e marijuana, con la conseguente denuncia per la detenzione ai fini di slaccio di F.A., 37enne elbano.

È stata quindi la volta di altri tre giovani, due turisti e un longonese, finiti nel mirino dei Carabinieri che erano intervenuti per un sopralluogo di furto in abitazione la scorsa settimana. Identificati in quella circostanza, i giovani non avevano per niente convinto i militari dell’Arma che, acquisite alcune informazioni, sono tornati a far loro visita qualche giorno dopo, prima che ripartissero dall’Elba. Sottoposti a perquisizione domiciliare, i giovani sono stati trovati in possesso di oltre 30 dosi di hashish già confezionante e pronte per essere vendute, alcune delle quali con impresso anche il corrispondente valore in Euro, oltre a un piccolo quantitativo di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di € 440 in contanti.

M.F.J.C. 26enne di origini domenicane, M.S.A. 19enne fiorentino e V.V.J.J., 18enne di origini venezuelane, nonostante la giovane età sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.