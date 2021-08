MMAB: Biblioteca, Museo ed Archivio aperti anche ad agosto

La cultura non va in vacanza: il MMAB garantisce gli spazi e i servizi anche nel mese di agosto, andando incontro anche alle necessità dei cittadini dei comuni limitrofi.

Il MMAB non si ferma; durante il mese di agosto sarà aperto sempre tranne il lunedì mattina. Un’apertura che permette alla struttura di essere una delle poche a offrire in questo periodo i suoi servizi e i suoi ambienti, in orario full time, in tutto il circondario dei comuni dell’Unione.

Dalle sale studio ai servizi bibliotecari fino ad arrivare a quelli museali: la struttura garantirà buona parte dei servizi agli utenti che accederanno agli spazi.

All’interno del MMAB saranno effettuati servizi di prestito e di restituzione del materiale bibliotecario, di bigliettazione per la visita al Museo e di consulenza turistica per i luoghi culturali e storici di Montelupo. Non sarà possibile garantire i servizi di prestito interbibliotecario per via delle chiusure estive delle altre strutture: la loro funzione è dunque al momento sospesa.

Gli orari di apertura del MMAB sono i seguenti:

lunedì 14-19

Martedì 10-19

Mercoledì 10-19

Giovedì 10-19

Venerdì 10-19

Sabato 10-19

Domenica 10-19 (Museo e sala lettura)

A partire dal 6 agosto 2021 per accedere ai servizi all’interno degli spazi del MMAB sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) accompagnata da un documento di riconoscimento.

Per bambini sotto i 12 anni non è richiesta la certificazione verde ma sarà necessario esibire un documento d’identità attestante l’età o una certificazione firmata dai genitori. Non sarà richiesta la certificazione verde ai soggetti riconosciuti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Gli utenti sprovvisti della certificazione verde o altra idonea certificazione potranno restituire i materiali della biblioteca già in loro possesso in prima persona depositandoli all’ingresso del MMAB oppure affidandoli ad altra persona dotata di idonea certificazione. Potranno ottenere in prestito nuovi materiali, prenotandoli, e utilizzando una delle seguenti modalità per il loro ritiro: delegando una persona fiduciaria, maggiorenne, dotata di Green Pass o altra certificazione; ritirandoli direttamente all’ingresso del MMAB; ricorrendo al prestito a domicilio.

La prenotazione può essere effettuata direttamente dal catalogo in linea https://reanet.comperio.it/opac/ dopo essersi registrati, scrivendo all’email biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it , oppure telefonando al seguente numero: 0571 - 1590353.

“Il MMAB, rimanendo aperto, offre una possibilità altrimenti preclusa ai cittadini del territorio e delle zone limitrofe: chi è solito prendere in prestito e restituire il nostro materiale può continuare a farlo, chi invece è abituato a servirsi presso altre biblioteche può servirsi della nostra struttura per sopperire ad una momentanea mancanza sul suo territorio o per godere di sale studio sempre aperte. Questo perché il MMAB non si ferma e non va in vacanza!” afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa