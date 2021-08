È morta Giuseppina Norcia, la donna più anziana di San Miniato

È scomparsa all'età di 106 anni (ne avrebbe fatti 107 il 26 ottobre) Giuseppina Norcia, la cittadina di San Miniato più longeva. Ne dà notizia il sindaco Simone Giglioli.

"Giuseppina Norcia era nata a Greci, provincia di Avellino ed era in Toscana dal 1960. Abitante de La Catena, circondata dalla campagna e dalla sua bella famiglia, nelle foto il compleanno dei 105 anni, mentre lo scorso ottobre non ero potuto andare a causa del Covid. Addio Giuseppina e complimenti per questa bella vissuta con l'affetto dei tuoi cari. Ai familiari le condoglianze di tutta la comunità sanminiatese".