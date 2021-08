Morta Mamma Ebe, presunta guaritrice con numerose condanne

Morta Mamma Ebe, contestata santona

Aveva 88 anni e all'anagrafe era conosciuta come Gigliola Giorgini. Ma tanti la ricordano come Mamma Ebe, santona di Carpineta. È scomparsa a Rimini e oggi si terrà il funerale, prima della tumulazione al cimitero monumentale.

Originaria di Pian del Voglio, ha operato tra Cesena e Pistoia al limite tra cure giudicate inutili dalle vittime che hanno sporto denuncia e l'aura da santona. Fu citata anche in un film omonimo, datato 1985, girato da Carlo Lizzani, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Le storie di presunti unguenti miracolosi, medicine e riti religiosi non mancarono di allertare la magistratura dopo le varie denunce.

Nel 2011 viene condannata dalla Cassazione a 6 anni di reclusione. Vengono applicate le norme dell'anti doping per gli sportivi. I reati contestati erano truffa ed esercizio abusivo della professione medica.

Un altro processo a Pistoia si concluse con una condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione. L'altro ancora in corso si estinguerà per la scomparsa dell'imputata, come ripercorre il Corriere di Romagna.