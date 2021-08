Precipita dal balcone dell'Hotel, grave una 18enne di Prato

Una 18enne di Prato è precipitata ieri sera dal balcone dell'hotel dove sta trascorrendo le vacanze a Riccione. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 23 in un hotel di viale D'Annunzio. La ragazza è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Bufalini' di Cesana, in prognosi riservata, al termine di un intervento chirurgico subito nella notte.

Da quanto appreso la ragazza avrebbe fatto un volo di circa 7 metri. Sul posto i carabinieri del N.o.r. che stanno ricostruendo le cause dell'incidente: potrebbe trattarsi di un malore improvviso. La giovane era in vacanza con gli amici.