Respinti i ricorsi di Carini e del rettore Unifi. Dei: "Mi dimetto da settembre"

Niente da fare per il rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei e per il primario di urologia di Careggi Marco Carini. Il tribunale del Riesame ha respinto i ricorsi contro le misure interdittive emesse dal gip sull'inchiesta per i concorsi con presunte irregolarità nella facoltà di Medicina a Firenze.

Il 27 maggio scorso Luigi Dei e' stato interdetto per 5 mesi della funzioni di rettore. Il professor Carini e' stato interdetto per 1 anno dallo svolgimento delle funzioni di presidente e di commissario di commissioni di concorso e di quelle per abilitazione scientifica nazionale.

Gli atti del processo su Carini verranno trasmessi a Milano, giudicato competente perché l'accusa riguarda la corruzione su due concorsi all'Università del capoluogo lombarda.

Luigi Dei, dopo la notizia, ha invece rassegnato le dimissioni così che la neo-eletta rettrice Alessandra Petrucci possa entrare in carica già dal primo settembre di quest'anno.

Dei ha ribadito la sua totale fiducia nella giustizia ma ha espresso la volontà di continuare a portare avanti le proprie istanze difensive solo e soltanto nelle sedi appropriate nell'assoluta e piena consapevolezza di aver sempre agito nel supremo interesse pubblico dell'istituzione.