Rissa a colpi di bottiglie nell'Aretino, due arresti

I Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto, con l’accusa di lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, due uomini extracomunitari.

I militari sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 22 su segnalazione di un privato cittadino, che allarmato e spaventato come molte altre persone da una rissa in strada, nella frazione Camucia di Cortona, nei pressi di un frequentato centro commerciale, provvedeva a contattare il numero di emergenza 112. Giunti sul posto, le pattuglie constatavano che due persone evidentemente sporche di sangue stavano ancora litigando, affrontandosi con bottiglie di vetro. I militari hanno dovuto fronteggiare i due soggetti, i quali seppur richiamati alla calma, hanno continuato nel loro violento litigio, costringendo gli operanti a frapporsi fisicamente tra i due per impedire ulteriori e più gravi

conseguenze. I soggetti contendenti, entrambi ubriachi, venivano bloccati ed in seguito trasportati, non senza difficoltà, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Margherita della Fratta di Cortona, ove erano curati dalle varie ferite procuratesi durante il loro scontro. Nell’occorso tre militari subivano lievi ferite e medicati anche loro presso il predetto nosocomio.

I due soggetti arrestati sono stati messi a disposizione dell’A.G. di Arezzo.