Scuola, Toccafondi (IV): "Alla Toscana 44 milioni per 29 progetti di asili nido e scuole dell’infanzia"

“La Toscana riceverà dal governo più di 44 milioni di euro per 29 progetti sparsi su tutto il territorio nell’Ambito dell’Avviso pubblico da 700 milioni da assegnare ai comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia” ha dichiarato Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva.

“I progetti toscani che verranno finanziati con queste risorse riguardano 12 asili nido, 5 scuole dell’infanzia, 11 Centri polifunzionali per la famiglia ed un centro destinato a servizi integrativi per l’infanzia.

Non possiamo che essere felici di queste risorse in arrivo e dobbiamo ringraziare l’ottimo lavoro del governo Draghi, della ministra Bonetti e di tutta Italia viva.

C’è assoluta necessità di investire sull’educazione della fascia 0-6 anni. Così facendo diamo a questi bambini un’ottima base per l’inizio del loro percorso educativo e la possibilità di poter cominciare fin da subito a crescere a contatto con i propri coetanei. Spendere su questi progetti vuol dire anche sostenere le famiglie, non lasciandole da sole con figli così piccoli, ed aiutare le madri a tornare nel mondo del lavoro per potersi realizzare” ha concluso il deputato.

