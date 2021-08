Staff affiatato non si cambia: Scotti avanti con Cesaro-Ferradini

Staff affiatato non si cambia e così anche il prossimo anno i due assistenti di coach Alessio Cioni nella Scotti saranno ancora Salvatore Cesaro e Mario Ferradini. Per il primo quella che andrà ad iniziare a breve sarà la sua terza stagione nello staff biancorosso, mentre per il ‘feza’ gli anni di permanenza alla Scotti e più in generale nella grande famiglia biancorossa ormai non si contano.

A lavorare con loro, però, non ci sarà Jacopo Giusti. Il giovane tecnico, che tanto prezioso era stato in queste stagioni nella massima categoria, ha deciso infatti di non restare più in casa Scotti ed a lui va naturalmente il ringraziamento da parte di tutti per bocca di Alessio Cioni: “Grazie di cuore ad Jacopo per quanto ci ha dato in questi anni – dice – il suo apporto è stato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, però ora è giusto che possa fare una nuova esperienza da capo allenatore che sarà importante per la sua crescita professionale. Non sarà lontano da noi e quindi lo seguiremo con attenzione perché è una persona che merita, con delle doti importanti. Diciamo che, oltre che un amico, lo considereremo uno del nostro staff che va a fare esperienza in un altro club”.