San Miniato piange Stefano Cappati, scomparso a 52 anni

San Miniato si veste a lutto oggi per la scomparsa di Stefano Cappati, 52enne originario di Ponte a Egola. Tommy, così era soprannominato da chi lo conosceva, era sposato da 21 anni, lascia la moglie Sonia e due giovani figli Pietro e Gemma. Viveva sempre nel territorio di San Miniato, ma nella frazione di Isola. Lavorava nel settore delle pelli. Da tempo era affetto da una pesante malattia che ha aggravato le sue condizioni di salute. I funerali si sono tenuti quest'oggi alle 16.

In tanti hanno espresso il loro cordoglio, tra cui la squadra di calcio locale del Ponte A Elsa 2005.

Riportiamo uno dei commenti più sentiti per il ricordo di Stefano Cappati, pubblicato su un gruppo Facebook di Ponte a Egola: "Da qualche anno si era trasferito in un'altra frazione ma molti di noi conservano un suo ricordo: le serate passate alla Casa del Popolo, il campo sportivo, la palestra, la fiera, le giornate al mare... e da ragazzine eravamo tutte innamorate di lui. Ciao Tommy, riposa in pace".