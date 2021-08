Aggredito per difendere la fidanzata, 12 giorni di prognosi per un 24enne

Questa notte, intorno alle 2.30, a Torre del Lago, in viale Europa, le volanti del Commissariato di Viareggio sono intervenute per una lite, a seguito della quale il ragazzo che ha avito la peggio, un viareggino di 24 anni, ha riportato 12 giorni di prognosi, mentre i suoi contendenti sono scappati all'arrivo della Polizia.

La lite è scaturita da un litigio verbale fra 3 giovani non identificati e una ragazza di 16 anni, per cui il fidanzato è intervenuto per difenderla e da lì ne è nata una discussione sfociata in lite.

Non è chiaro se ad aggredirlo sia stato un solo individuo o tutti e 3. Al momento il ragazzo non ha presentato querela. trattandosi di lesioni inferiori ai 21 giorni, e non avendo elementi per capire quante persone sono state coinvolte, la querela diventa una condizione di procedibilità per avviare le indagini. spetta a giovane decidere se presentarla.