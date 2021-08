Incendiata un'auto alimentata a gpl nei pressi di Ponsacco, nello specifico vicino l'uscita dalla FI-PI-LI, rotonda di Gello.

La colonna di fumo visibile da lontano é dovuta al fatto che le fiamme hanno lambito alcuni pannelli stradali in plastica.

Non ci sono feriti, solo gli occupanti dell'auto in stato di agitazione. Sul posto i vigili del fuoco ma l'intervento è stato classificato come non rilevante.