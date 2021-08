Concerto annullato per mancato tampone dell'artista, polemiche a Capannori

Dietro al concerto di Petra Magoni annullato lo scorso venerdì a Gragnano di Capannori per la rassegna Stanno tutti bene emergono le tensioni sul green pass anche nel mondo dello spettacolo.

Accuse e polemiche si sono trascinate sulla stampa tra gli organizzatori e l'artista. Dal Corriere Fiorentino e dai quotidiani emergono le accuse. Il festival: "Ci è stato comunicato il rifiuto da parte di Magoni" per il green pass o un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

La replica: Non è vero, mi è stato impedito, ho solo sollevato dubbi sulla legittimità della richiesta. Mi sobo poi resa disponibile e poi non me l'hanno concesso. La controreplica: avevamo avvisato tutti gli artisti, quando si è resa disponibile era troppo tardi.

Magoni ha annunciato che ricorrerà alle vie legali