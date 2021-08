Fuggitivo dopo l'arresto, scovato 3 giorni dopo dalla polizia

Dopo la fuga dal comando di un 24enne tunisino arrestato dalla polizia municipale di Pisa, la polizia è riuscita a catturarlo alcuni giorni dopo. Il primo arresto risale al pomeriggio del 4 agosto, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale da una pattuglia della Polizia municipale in centro storico. Il tunisino, durante la stesura degli atti, era riuscito a fuggire dai locali del comando Polizia Municipale di Pisa.

Ieri mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto in Tribunale: il giudice, dopo aver convalidato l’arresto operato dalla Polizia Municipale, ha disposto con apposita ordinanza la custodia cautelare in carcere del fuggitivo

In breve tempo ieri, alle 15.40, è stato trovato il nascondiglio del tunisino: in un alloggio di Porta a Lucca è stato scovato mentre si nascondeva in una camera da letto. L'uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto. Adesso è al Don Bosco di Pisa.