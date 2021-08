Rappresaglia contro due giovani a Firenze, sconosciuti i motivi

Una vera e propria rappresaglia nei confronti di due ventenni fiorentini alle 4.30 di notte nei pressi di un locale di via Dalla Chiesa. Una ventina di persone avrebbero aggredito i due appena usciti dal locale, per motivi ignoti. Le vittime non conoscevano i loro aggressori.

Il più giovane dei due aggrediti, dopo i primi colpi ricevuti, ha riferito di essere riuscito a scappare, venendo comunque ritrovato senza la maglietta e con segni di botte alla schiena. Il 21enne invece non sarebbe riuscito ad allontanarsi: quando è stato soccorso aveva un occhio tumefatto. Entrambi i due giovani sono stati poi portati in ospedale per accertamenti.