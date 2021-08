Si tuffano in Arno a Pisa, falso allarme annegamento

Tuffo in Arno ma non come gesto estremo di chi vuole togliersi la vita, ma una sfida a lanciarsi nello specchio d'acqua per poi riemergere senza un graffio e scappare con gli amici. La richiesta di soccorso è giunta nel tardo pomeriggio a Pisa. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze allertate dal 118. Almeno 3 camper sarebbero stati avvistati in prossimità dei ponti a sud della città e due giovani avrebbero deciso di lanciarsi in acqua. La polizia è intervenuta ma i testimoni non hanno saputo dare informazioni utili sulle targhe dei mezzi. L'allarme per un possibile annegamento è in seguito rientrato.