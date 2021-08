Nuovo colpo in notturna al supermercato di Castelfiorentino

Ci risiamo. Questo devono aver detto gli addetti del supermercato Dpiù di Castelfiorentino dopo essersi accorti di un nuovo colpo che ha portato via almeno 2.500 euro nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Ne dà notizia il quotidiano La Nazione di oggi. Già a gennaio scorso e a maggio 2020 era avvenuto qualcosa di simile, con migliaia di euro portate via. A indagare sulla sequenza di colpi i carabinieri di Empoli. Pare che non vi siano telecamere di sorveglianza in zona.