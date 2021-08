Valentina Iardella da Cecina eletta Miss Castellina in Chianti

Calici di Stelle elegge Valentina Iardella di Cecina, Miss Castellina in Chianti 2021. La bella concorrente 24enne di Cecina prevale sul gruppo delle altre 18 concorrenti provenienti da varie località della Toscana.

La manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale della Castellina e dal Comune di Castellina in Chianti in occasione di Calici di Stelle, hanno allestito piazza del Comune come un elegantissimo salotto, nel rispetto delle norme vigenti Covid-19.

Lavoro non certamente facile per la giuria della serata che era presieduta da Marcello Bonechi sindaco di Castellina in Chianti e come

segretario da Carlo Mugelli vicesindaco nel dover selezionare le sei pretendenti alle fasce della serata, ma al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Castellina in Chianti - VALENTINA IARDELLA - di Cecina (LI) - 24 anni - assistente di volo - H. 1,75 - capelli castani - occhi nocciola - del segno dei Gemelli.

2^ Classificata - Miss Bellezza Rocchetta - SARA GALANTUOMINI - di Rosignano Marittimo (LI) - 19 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Cancro.

3^ Classificata - Miss Be_Much - ANITA FRATTI - di Capoliveri (LI) - 18 anni - studentessa -impiegata - H. 1,77 - capelli castani - occhi marroni - del segno dei Pesci.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - CAMILLA LORIERI - di Firenze - 26 anni - modella - H. 1,75 - capelli castani - occhi castani - del segno del Leone.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - ALICE BALDINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 18 anni - studentessa - H- 1,82 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - FEDERICA BETTI - di Montevarchi (AR) - 22 anni - impiegata - H. 1,72 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Capricorno.

La prima classificata si è aggiudicata il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma per martedì 10 agosto alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese , manifestazione che si terrà a porte chiuse e senza la presenza di pubblico.

La serata è stata presentata da Gaetano Gennai con la collaborazione di Cristina Cellai che in apertura di serata aveva presentato un'anteprima del negozio di abbigliamento Butterflay di Poggibonsi. Le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da My Stile parrucchieri e centri estetici di Enrico Marra con saloni a Castellina e Gaiole in Chianti.

La serata e' andata in onda in diretta streaming su www.facebook.com missitalia toscana e www.facebook.com G.D.Videomaker e curata dal team GD Videomaker di Daniele Gonnelli.

L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli con sede a Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria con la collaborazione di Alessandro Ferrari, service audio-luci Orgiu Electronics di Andrea Orgiu.

Il prossimo appuntamento con il concorso è per martedì 10 agosto alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese dove verrà scelto il gruppo delle 25 finaliste regionali 2021 che si contenderanno le fasce dei titoli satellite a partire da giovedì 12 agosto in piazza della Repubblica a Poppi (AR) dove verra' eletta Miss Miluna Toscana 2021..