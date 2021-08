Addio a Luigi Felloni, dirigente del Pci e amministratore comunale di Cascina

Si sono svolti stamani i funerali di Luigi Felloni, dirigente locale del Pci e amministratore comunale a Cascina come consigliere e assessore. Da alcuni anni si era trasferito dalla figlia a Padova, ma per la sepoltura dell’ottantatreenne tutti i familiari e gli amici si sono ritrovati al cimitero storico di Cascina.

“Luigi Felloni è stato a lungo una figura di riferimento per la politica e l’amministrazione – commenta il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti -. Da qualche tempo non risiedeva più nel nostro Comune, ma è rimasto nella memoria di molti. Anche per il suo carattere gentile, oltre che per le sue competenze e capacità. Figlio di un’altra stagione politica”.

Alle esequie hanno partecipato molti ex-compagni di partito e una rappresentanza dell’amministrazione e i componenti della Polizia municipale col labaro comunale. Insieme al sindaco di Cascina, i rappresentanti di associazioni e l’ex-sindaco di Calci, Bruno Possenti, attualmente presidente provinciale dell’Associazione partigiani d’Italia.

