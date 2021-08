Al via le iscrizioni all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Montelupo partner per il master sulla ceramica

L’Accademia di Belle Arti ha aperto ufficialmente le iscrizioni all’anno accademico 2021/2022, con un’offerta formativa di base e post laurea che si rinnova, grazie all’attivazione di nuovi corsi all’interno dei tre dipartimenti di Arti visive, Progettazione e arti applicate, Comunicazione e didattica dell’arte. Fra le novità di quest'anno anche l’istituzione di un corso propedeutico dedicato agli studenti internazionali, al quale potranno iscriversi già dal prossimo ottobre coloro che non supereranno le prove di italiano e di ammissione, necessarie per potersi iscrivere al primo anno. Anche per quest'anno, poi, il Consiglio di amministrazione dell’Accademia ha confermato la no tax area per gli studenti con reddito inferiore a 20mila euro, per i quali studiare in Accademia sarà quasi gratuito. Per redditi superiori, invece, è previsto un sistema di contribuzione differenziata in nove fasce. Restando in materia di agevolazioni, inoltre, come sempre, anche gli studenti che intendono iscriversi all’Accademia potranno beneficiare dei servizi di diritto allo studio erogati dalla Regione Toscana, partecipando ai bandi di Dsu Toscana.

Un’offerta formativa che si rinnova

Dopo oltre un anno e mezzo di difficoltà legate all’emergenza pandemica, periodo durante il quale le Università hanno dovuto inventarsi un nuovo modo di fare didattica e di coltivare il rapporto con gli studenti, l’Accademia di Belle Arti si presenta con un’offerta formativa che si arricchisce di due nuovi corsi triennali (Graphic design e Nuove tecnologie per l’arte) e di un nuovo indirizzo in Didattica per l'arte per il biennio di Visual Culture. Proposte didattiche innovative, attraverso le quali l’Accademia intende proseguire nel percorso di diversificazione dell’offerta formativa tracciato per la prima volta nel 2017 con l’introduzione dei corsi di Interior design e Didattica per i musei.

Il corso triennale in Graphic Design guarda alla formazione di un artista in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e sempre più proiettato verso un uso intensivo e pervasivo della comunicazione visiva. Il corso prepara all’acquisizione di competenze tecniche utili per operare sia nei contesti dell’online, sia nell'offline.

Il triennio in Nuove tecnologie per l’arte, invece, realizza un’unione ormai di fatto tra arte visiva e tecnologia, proponendosi di fornire una formazione che non si esaurisce nello sviluppo delle abilità manuali, ma porta lo studente a indagare e far propri linguaggi di campi solo apparentemente distanti dalla creatività artistica come l’informatica e la multimedialità.

Il corso in Didattica dell’arte, infine, è un corso biennale che si pone l’obiettivo di formare figure di intermediazione tra l'opera d’arte e il suo fruitore. Il corso rappresenta il proseguimento naturale del triennio in Didattica per i musei, che quest’anno ha laureato i suoi primi studenti, dopo un percorso di approfondimento delle tematiche museali ed artistiche all’interno delle principali realtà culturali cittadine e non solo.

Anche l’offerta formativa post laurea si arricchisce. Quest’anno sono cinque i percorsi di Master offerti insieme a Istituzioni affini all’Accademia come Isia - Firenze e Conservatorio ‘Luigi Cherubini’, con la collaborazione e il supporto di importanti realtà del territorio operanti all’interno dei settori di riferimento dei Master, fra i quali la Fondazione Arte della Seta Lisio, il Comune di Montelupo Fiorentino, Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana, Cna Toscana e la sede regionale della Rai. Un ventaglio di proposte che va dal design del tessuto e della ceramica al documentario d’arte, dalla valorizzazione dell’artigianato artistico alla sonorizzazione video. I Master attivi per l’anno accademico 2021/2022 sono: Design del prodotto ceramico, Design per l’artigianato (dedicato all’accessorio moda), L’arte di filmare l’arte, Suono e immagine, Textile - creazione di tessuti d’arte.

“Quello che sta per iniziare - afferma il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, Claudio Rocca - sarà per noi un anno accademico decisivo perché l'acquisizione di nuovi spazi ci darà l’opportunità di rendere più fruibili le nostre attività, garantendo agli studenti strutture e attrezzature adeguate. Lo scorso anno ci siamo organizzati in turnazioni per poter aprire in sicurezza i laboratori artistici al termine dell’ultimo lockdown. Da quest’anno, dopo la brusca frenata imposta dalla pandemia, ci auguriamo di portare finalmente a compimento il progetto di ampliamento della sede che, insieme alla Manifattura Tabacchi, dove siamo presenti dal 2019, potrebbe portarci già dal 2022 a presidiare altri tre importanti luoghi di grande pregio storico-artistico: l’ex Chiesa dei Pretoni in via San Gallo, gli spazi della dimora di Rinaldo Carnielo in Piazza Savonarola e l’ex complesso delle Leopoldine in Piazza Tasso. Accanto alla questione degli spazi - continua il Direttore Rocca - stiamo affrontando parallelamente anche quella dell’organico. Perciò allo sblocco delle assunzioni da parte del Ministero, operazione che da novembre vedrà il nostro organico crescere di dodici nuovi docenti, abbiamo affiancato il reclutamento di professori a contratto attraverso un bando pubblico. Questo si tradurrà per gli studenti nella possibilità di essere seguiti meglio nelle discipline di indirizzo e di arricchire i piani di studio con nuovi insegnamenti”.

Come iscriversi ai corsi offerti dall’Accademia di Belle Arti

L’Accademia di Belle Arti rilascia titoli di studio di livello universitario, riconosciuti legalmente all’interno del sistema della formazione nazionale e internazionale. Possono iscriversi ai corsi di I e II livello dell’Accademia di Belle Arti - rispettivamente di durata triennale e biennale - tutti coloro in possesso di diploma di maturità quinquennale. Se il diploma è stato conseguito in ambito artistico (Licei artistici, Istituti d’arte…) e ci si vuole iscrivere a un corso triennale si è esonerati dalle prove di ammissione. Le domande di ammissione (per chi non possiede diploma di maturità artistico o intende iscriversi ai corsi di II livello) e di immatricolazione diretta (per chi ha diploma artistico e si iscrive al primo anno dei corsi triennali) dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Esse3, entro il 31 agosto. Le stesse regole valgono per la Scuola libera del nudo - corso annuale destinato agli appassionati del disegno della figura umana dal vero - che, però, chiuderà le sue iscrizioni il 30 settembre. Ai Master di I livello, invece, ci si iscrive entro il 4 ottobre e con titolo di studio almeno triennale conseguito presso Università o altre Istituzioni Afam (Accademie di Belle Arti, Isia, Conservatori).

Per il primo settembre, infine, è previsto un Open Day straordinario, dedicato alla presentazione dell’offerta formativa post laurea, mentre l’inizio delle lezioni è previsto per il prossimo 18 ottobre.

Fonte: Accademia delle Belle Arti