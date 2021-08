Coronavirus Toscana, 492 contagi

Contagi 9 agosto, in calo i nuovi positivi

Contagi 9 agosto. I nuovi casi registrati in Toscana sono 492 su 6.473 test di cui 5.338 tamponi molecolari e 1.135 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,60% (15,6% sulle prime diagnosi). Sono questi i primi dati resi noti dal presidente Eugenio Giani sui suoi canali social, in anticipo rispetto al quotidiano bollettino della Regione. I casi registrati ieri erano 714. Il presidente Giani ha anche reso noti i dati sulle vaccinazioni che in Toscana hanno raggiunto quota 4.353.317.

I nuovi casi giornalieri