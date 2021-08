Covid, le società Use Empoli ribadiscono: "Gli atleti si vaccinino"

Le società del pianeta Use (Use, Use Rosa, Biancorosso e Pool Use) tornano a ribadire la necessità per gli atleti di vaccinarsi ed avere il Green pass per poter tornare in palestra.

Senza il certificato di avvenuta vaccinazione, infatti, non sarà possibile allenarsi e quindi si rinnova l’appello a tutti i tesserati che ancora non fossero in regola di prenotarsi per il vaccino e farsi così trovare pronti alla ripresa degli allenamenti che ormai, per alcune squadre, è imminente. A breve anche la Federazione italiana pallacanestro renderà noti i nuovi protocolli ed ufficializzerà così la necessità di avere il green pass.

Proprio in queste ore, fra l’altro, il generale Francesco Paolo Figliuolo, anche alla luce della recente approvazione da parte dell’Aifa del farmaco Moderna per la fascia 12-19 anni, ha annunciato un nuovo piano per la vaccinazione degli adolescenti con corsie preferenziali presso gli hub senza prenotazioni o coinvolgendo figure importanti come i medici di base, i pediatri di libera scelta e i farmacisti.

Le società biancorosse invitano così i propri tesserati a seguire l’evolversi della campagna vaccinale proprio per sfruttare queste importanti novità che permetteranno ad ancora più persone giovani di vaccinarsi e quindi poter accedere anche alle palestre.

Fonte: Ufficio Stampa