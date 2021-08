Cure palliative della Lunigiana, in arrivo due nuovi medici

L'Unità funzionale di cure palliative della Lunigiana verrà potenziata dall’arrivo due nuovi medici

"Grazie a queste due nuove figure professionali potremo assistere ancora meglio le famiglie che hanno in casa un malato terminale" afferma il direttore della Società della salute della Lunigiana, Amedeo Baldi.

Composta da otto professionisti in ambito sanitario l'Unità funzionale cure palliative è un servizio pubblico che si occupa della cura di persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

Le attività vengono svolte negli ambulatori dell'ospedale di Pontremoli, di Fivizzano e al Centro sanitario polifunzionale di Aulla.