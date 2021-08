Empolese Valdelsa, i comuni acquistano case dai privati per ERP: come fare l'offerta

Publicasa Spa, per conto degli 11 Comuni dell’Unione, ha pubblicato l'Avviso Intercomunale per l’acquisto, sul libero mercato, di complessi immobiliari da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica, ed ampliare così l’offerta di edilizia popolare, oggi largamente insufficiente alle necessità delle famiglie che si trovano in stato di disagio abitativo.

Gli 11 Comuni hanno aderito alla iniziativa della Regione Toscana che dopo il successo del 2019, ha replicato mettendo a disposizione 8 milioni di euro per finanziare l’acquisto dei fabbricati pronti o da rendere comunque abitabili in breve tempo, ed essere quindi affittati a canoni sociali

Fra i requisiti richiesti dalla Regione c'è il massimale sul prezzo al metro quadrato definito dall’OMI e che la richiesta sia riferita ad un intero fabbricato oppure ad una porzione di fabbricato costituito da almeno 4 alloggi gestibili autonomamente.

L’Avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di proposte ammissibili da trasmettere alla Regione Toscana, per l’eventuale assegnazione del finanziamento a copertura totale della spesa -

Le proposte devono essere fatte direttamente ed esclusivamente dai proprietari interessati a partecipare e farle pervenire entro e non oltre le ore 13,00 di Lunedì 6 settembre 2021

Per informazioni

Tutte le info sono a disposizione sui siti web:

www.publicasaspa.it (Società Trasparente – bandi di Gara e Contatti – Bandi Gare attivi) e www.empolese-valdelsa.it

Inoltre, per il supporto tecnico per la presentazione delle offerte, gli interessati potranno rivolgersi tutto il mese di agosto a Publicasa, ai tecnici referenti dell’Avviso:

Arch. Cosimo Gambuti, previo appuntamento telefonico al n. 0571 79911, int.213, o mail: c.gambuti@publicasaspa.it; Geom. Elisabetta Matteini, previo appuntamento telefonico al n. 0571 79911, int.203, o mai: e.matteini@publicasaspa.it per un appuntamento in presenza o per essere ricontattati telefonicamente.

Fonte: Publicasa Spa