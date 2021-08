Empoli, in due anni oltre 2 milioni per interventi migliorativi ed efficientamento degli edifici scolastici

Al lavoro in vista della riapertura delle scuole a settembre. Come sempre, ogni anno, il periodo estivo vede l’amministrazione comunale impegnata nel sistemare e approntare modifiche agli edifici scolastici dove necessario.

Fra l’estate 2020 e questa 2021 sono oltre due milioni gli euro investiti in manutenzione delle scuole.

Si va da interventi di tinteggiatura all’installazione delle pensiline all’esterno in funzione di agevolare gli ingressi cercando di evitare assembramenti pericolosi per la pandemia, ma ci sono stati anche importantissimi efficientamenti energetici o altri interventi particolari.

Per esempio quello avviato oggi, lunedì 9 agosto, per l'installazione di un elevatore a servizio della scuola primaria ‘Michelangelo’ di Santa Maria.

C’era la necessità di un adeguamento alla tipologia di didattica che si svolge nel plesso: è infatti prevista la consumazione dei pasti nelle aule, in modo da agevolare l’operato del personale scolastico per il trasporto dei pasti. Inoltre con questo dispositivo si migliora la fruibilità e accessibilità della struttura da parte degli utenti portatori di handicap.

L'intervento viene realizzato sul fronte laterale dell'edificio, in modo da creare il minor impatto visivo possibile, mitigato anche dalla scelta di una struttura rifinita in vetro e metallo. L'importo totale dell'opera è di 40.000 euro.

In queste settimane, da agosto all’inizio dell’anno scolastico, saranno anche altri gli interventi previsti.

Fra gli interventi previsti in queste settimane anche l’installazione di gomma protettiva per proteggere dagli spigoli presenti nei pali delle pensiline montate nei mesi scorsi agli ingressi delle scuole e su altri spigoli eventualmente presenti: importo complessivo di spesa 13.800 euro.

Come sempre in questa fase è anche il tradizionale periodo dedicato alle tinteggiature. Interventi in singole aule sono previsti alle Medie ‘Vanghetti’, alle Primarie ‘L. da Vinci’ e ‘C. Colombo’ e alla Materna ‘Peter Pan’.

Già la scorsa estate i tecnici comunali erano intervenuti sulle pareti delle materne di Pagnana, Avane, ‘Peter Pan’, ‘Rodari’, Pianezzoli, Cortenuova, Monterappoli e Valgardena oltre alle scuole primarie ‘G. Galilei’, ‘Michelangelo’ e Corniola. In totale si tratta di 75.000 euro di spesa (45.000 anno 2020 e 30.000 anno 2021).

A questo si aggiungono interventi importanti alla media Busoni per un totale di 100.000 euro. Trenta mila euro per la manutenzione straordinaria al tetto di tre blocchi e di una porzione della palestra piccola; stessa cifra per la sostituzione di porte in legno ammalorate dei bagni. Inoltre è stata eseguita la tinteggiatura interna di scuola e palestre: intervento da 40.000 euro.

Nei mesi scorsi, compresi anche il 2020, sono stati numerosi i lavori di adeguamento ‘causa Covid’: ampliamento aule, vialetti pavimentati nei giardini, pensiline.

La realizzazione dei vialetti in bitume colorato o in mattonelle da esterno in cemento o porfido è avvenuta alla media ‘Vanghetti’; alle Primarie ‘C. Colombo’ di Ponzano, Serravalle, Cascine, Pontorme, Corniola, ‘Baccio da Montelupo’, ‘S. Giovanni Bosco’, e ‘Carducci’; e alle materne di Cortenuova, Serravalle e ‘Rodari’; per il Nido allo ‘Stacciaburatta’. Investimento complessivo 337.000 euro.

Lavori di adeguamento o di ampliamento delle aule esistenti, o di diversa distribuzione degli spazi interni, per garantire il rispetto delle normative anti contagio sono avvenuti alla primaria e materna ‘G. Galilei’ di Avane, alle primarie ‘Michelangelo’, Corniola, ‘C. Colombo’ di Ponzano e ‘Carducci’ oltre alle materne ‘Peter Pan’, Cortenuova, Monterappoli e alle medie ‘Vanghetti’. In questo importo totale da 191.000 euro.

Sedici le scuole dove sono state costruite le nuove pensiline: scuole materne di Cortenuova, Rodari di Via Meucci a Cascine-Carraia, i plessi di Via Pier della Francesca e Via Val Gardena, quindi le elementari Carducci, Michelangelo di Santa Maria, la Baccio da Montelupo, di Serravalle, Busoni a Pozzale, scuola di Corniola e la scuola media Busoni di Via Sanzio, per un investimento di 223.700 euro. Oltre alle 5 scuole i cui interventi sono stati realizzati con la ditta che si occupa di manutenzioni negli edifici scolastici che sono: Collodi di Monterappoli, la materna di Serravalle, la primaria Galilei di Avane, l’elementare Don Bosco di Ponte a Elsa. Complessivamente 260.000 euro.

Altri lavori di manutenzione dei tetti per infiltrazioni, per un totale di 115.000 euro, sono stati fatti alla primaria ‘Don Bosco’ di Ponte a Elsa, ‘Carducci’, alla media ‘Vanghetti’ e al Nido ‘Casa dei canguri’.

Ulteriori 120.000 euro sono stati spesi per vari interventi a facciate, tubazioni, manutenzione ordinaria.

Vanno ricordati le opere di efficientamento energetico per un totale di 520.000 euro effettuate in tre diverse fasi e che hanno portato 12 nuove caldaie per 260.000 euro (infanzia Fontanella, Carraia, Peter Pan Pianezzoli, 'Pier della Francesca', 'Val Gardena', Serravalle, primarie ‘Leonardo da Vinci’, ‘Don Bosco’ 'Carlo Rovini', Serravalle e 'Lorenzoni') e altri 260.000 per la sostituzione delle lampade con oltre 6000 lampade a led. Tutti i plessi scolastici di Empoli avranno lampadine a led.

Infine nel 2022, nei prossimi mesi ci sarà la gara per l’affidamento dei lavori, è previsto un progetto molto atteso e dal notevole importo. Investimento da 300.000 euro per la demolizione della serra e la ricostruzione in muratura di un salone a servizio della scuola dell’infanzia di Ponzano oltre a lavori di adeguamento alle norme antincendio di tutto il plesso, primaria e materna.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa