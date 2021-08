Escursionista infortunato nei sentieri di Bagni di Lucca: i soccorsi lo trasportano a valle

Nel primo pomeriggio di oggi un escursionista, mentre stava percorrendo un sentiero in località Prato Fiorito, si è infortunato. Sul posto, nel comune di Bagni di Lucca, sono intervenuti intorno alle 14.30 i vigili del fuoco del Comando di Lucca, e il personale della Croce Rossa Italiana.

L'infortunato necessitava di essere trasportato a valle per le opportune cure sanitarie. Vigili del fuoco e soccorritori hanno prima stabilizzato la persona, e poi l'hanno trasportata con barella "Toboga" fino al luogo dove si trovava l'ambulanza, per il successivo trasferimento in ospedale.