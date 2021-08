Giulietta e Romeo all’interno di "Camaiore d’altri tempi"

Giovedì 12 agosto è programmato un evento, ideato dalla Commissione Pari Opportunità e dalla consigliera delegata Gloria D’Alessandro, all’interno della rassegna di “Camaiore d’altri tempi”.

L’appuntamento coinvolge anche l’Associazione C.RE.A, la cooperativa impegnata, tra le altre cose, nell’ambito dei servizi domiciliari, territoriali e scolastici per minori, anziani e disabili, e la scuola di recitazione “La Bottega del Teatro”. Una serata con al centro i temi dell’inclusività e dell’abbattimento delle differenze di genere.

Per l’occasione “La Bottega del Teatro” andrà in scena (giovedì sera alle ore 21.30 in piazza San Bernardino nel centro di Camaiore) con una rivisitazione in chiave moderna del dramma shakespeariano “Giulietta e Romeo”. La rappresentazione, ad entrata gratuita, vedrà protagonisti i giovani attori (ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni) della scuola, raccogliendo i temi cardine dell’opera di drammaturgo inglese. Per accedere allo spettacolo sarà necessario il green pass.

Oltre allo spettacolo, ci sarà anche un’esposizione di quadri degli artisti Vanessa Raffalli e Damiano Bonuccelli (centro Cimbilium), Letizia Serredi, Leonardo Papi, Simona Garibaldi e Elisa Bevilacqua.

Fonte: Ufficio Stampa