In giro con una moto rubata, denunciato per ricettazione

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgo San Lorenzo, nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti nel periodo estivo, in particolare per il contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato R.E., di anni trentuno, originario del Marocco ma residente a Firenze, già noto alle forze dell’ordine.

Lo stesso, nel pomeriggio di domenica, si trovava alla guida di un motociclo, assieme ad un altro giovane, nel Comune di Scarperia e San Piero. Durante il controllo effettuato dai militari, il motociclo è risultato rubato, a giugno scorso, a Firenze. Il passeggero, inoltre, M.Z., di anni ventinove, anch’esso già noto agli uffici, aveva con se quattro grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, consegnati ai militari operanti.

Al termine degli accertamenti, R.E. è stato deferito, in stato di libertà per il reato di ricettazione. M.Z. è stato invece segnalato alla Prefettura di Firenze per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.