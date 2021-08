In pensione il dottor Nigi, medico di famiglia di Montespertoli. Ecco come cambiarlo

Dal prossimo 14 agosto il dottor Marco Nigi, medico di famiglia del Comune di Montespertoli cesserà la sua attività per pensionamento.

Gli assistiti pertanto dovranno provvedere ad effettuare la scelta di un nuovo medico, tra quelli disponibili nell’ambito territoriale del Comune di Montespertoli, utilizzando una delle modalità previste.

Per effettuare la scelta del nuovo medico o pediatra di famiglia, oltre alla possibilità di inviare il modulo di scelta del medico (compilato e corredato di copia di documento di identità valido) all’indirizzo email anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it i cittadini iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone.

Il servizio è messo a disposizione dalla Regione Toscana tramite la piattaforma Open Toscana. Il portale Open Toscana permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico mediante autenticazione con tessera sanitaria attivata, oppure con il sistema di identità digitale SPID. Le credenziali SPID sono rilasciate gratuitamente da uno dei soggetti abilitati denominati Identity Provider (Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte e Tim). Tutte le informazioni su dove e come chiedere le tue credenziali SPID sul sito : https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

In alternativa si può utilizzare la App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet, disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store.

La scelta del medico si può fare anche recandosi anche al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

L'elenco dei PuntoSi è consultabile nella pagina dedicata del sito aziendale.

L'Azienda sanitaria invita i cittadini ad utilizzare i sistemi on line messi a disposizione sia per andare incontro alle esigenze dei cittadini sia in questo particolare periodo di emergenza sanitaria al fine di evitare la presenza agli sportelli.

L’azienda sanitaria ringrazia il dr. Nigi per l’impegno profuso in questi anni garantendo qualità di assistenza a tutti i suoi assistiti.

Fonte: Ausl Toscana Centro