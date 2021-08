Incidente frontale all'incrocio di via Masini a Empoli: nessun ferito grave

Questa sera dopo le 19 due auto si sono scontrate frontalmente a Empoli, all'altezza dell'incrocio tra viale Petrarca e via Masini. Le due auto coinvolte hanno riportato danni rilevanti. Da quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi: una persona è stata trasportata in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Misericordia e i carabinieri. L'impatto tra le auto ha provocato la perdita di olio in corsia ma non ha fermato la viabilità.