Inizia la festa de L’Unità a Certaldo

Inizia la festa de L’Unità di Certaldo che prenderà il via domani, martedì 10, per arrivare a domenica 15 agosto, nella nuova location del parco della piscina Fiammetta, in viale Matteotti.

«Abbiamo lasciato la sede storica del borgo alto perché, per le esigenze di distanziamento dovute alle norme anti covid, necessitavamo di spazi più grandi. Il parco della piscina Fiammetta si adatta meglio a garantire il distanziamento sociale e al rispetto delle regole, pertanto abbiamo deciso, sebbene a malincuore, di spostarci qui» afferma Lorenzo Calvetti, segretario del pd locale.

La settimana di festa prevede fra le altre cose, giovedì 12 agosto alle 21.30, un interessante dibattito sui cambiamenti climatici al quale interverranno Bernardo Gozzini, direttore del Lamma rete toscana, e il senatore Dario Parrini. Tutte le sere ci sarà musica dal vivo.

Ci saranno anche chioschi dove è possibile cenare con pizza, griglia, porchetta e gelato nel week end.

Si ricorda che in ottemperanza al nuovo decreto Draghi del 6 agosto per l’ingresso alla festa è necessario essere in possesso del Green pass.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa