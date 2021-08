Lavori anche ad agosto per il nuovo McDonald's a Empoli: si avvicina l'apertura

Sta crescendo a vista d'occhio la nuova struttura che ospiterà il McDonald's a Empoli: in questi giorni si può vedere il Mc Drive, già corredato di insegne, quasi completato e si fa dunque strada l'ipotesi di poter ordinare panino e patatine, anche seduti dalla propria auto, già agli inizi di settembre.

Il caldo, ma soprattutto il classico periodo delle ferie estive, non ferma la costruzione del colosso del fast food a Empoli. I cantieri proseguono spediti anche nelle settimane che ruotano intorno a ferragosto, verso l'apertura che sarà quanto più prossima possibile. Si intravedono così i primi segnali del nuovo punto di ristorazione, che prevede l'assunzione di 50 persone e che trova casa in via Livornese, in una posizione più che strategica: vicina al centro commerciale, il 'Coppone' degli empolesi, accanto al passaggio della Fi-Pi-Li con entrata e uscita di Empoli Centro ma anche nei pressi del collegamento con la Valdelsa, attraverso la Strada regionale 429.

Il McDonald's a Empoli si presenta come l'antitesi del Burger King. L'altro grande 'collega' del settore si trova sempre vicino alla Fi-Pi-Li, ma stavolta all'entrata e uscita Est della città, sulla Tosco Romagnola Sud. Con la nuova apertura, entrambi i fast food arriveranno a coprire più o meno le stesse distanze tra le province di Firenze e Pisa. Infatti, prima del 'Mc' a Empoli, se si desiderava il tipico hamburger originario degli States, dal punto di Fornacette (Calcinaia) a Firenze non era possibile trovarne. Con l'apertura a Empoli nasce una via di mezzo tra le province, eguagliando la diffusione del Burger King. La mappa si arricchisce anche tra Siena e Firenze, dato che tra le due città turistiche non era presente un ristorante fast food.

Un ultimo periodo, nonostante la pandemia, ricco di aperture importanti per la città del vetro. Oltre al McDonald's ricordiamo anche il nuovo punto vendita Conad in centro che, sommato al Centro Commerciale con tutti i negozi che racchiude e i due fast food, elevano Empoli a polo attrattivo e ad una sosta completa per chi viaggia sulla superstrada e non solo.