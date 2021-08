Monopattino contro moto, muore un 27enne a Firenze

Incidente mortale questa notte in viale Don Minzoni. É accaduto intorno alle 1.30 all'altezza dell'incrocio con via Masaccio e ha coinvolto una moto e un monopattino. Ad avere la peggio è stato il conducente del monopattino, un 27enne originario dello Sri Lanka che è deceduto sul posto. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale il monopattino stava attreversando l'area di intersezione tra viale Don Minzoni e via Masaccio quando è stato urtato dalla motocicletta proveniente da via Masaccio e diretta verso via Pascoli. Il colpo è stato molto violento: il conducente, senza casco, è stato sbalzato ed è finito contro un parapedonale. I sanitari hanno cercado di rianimare il giovane ma senza successo. Conducente e passeggera della moto sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non sembrano gravi. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa