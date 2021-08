Nuovo statuto della Fondazione Lem di Livorno, Pavoletti e D'Agliano nel Cda

Il sindaco Luca Salvetti, insieme agli assessori Rocco Garufo (Turismo) e Simone Lenzi (Cultura), ha presentato alla stampa il nuovo statuto della Fondazione Lem, approvato a livello ministeriale e dalla Prefettura di Livorno.

Contestualmente ha presentato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, di nomina specifica del sindaco (che è anche presidente della Fondazione): Claudia Pavoletti e Giovanni D'Agliano.

La prima è una legale internazionale e dirigente d'azienda, con professionalità nel campo della gestione delle risorse culturali in campo editoriale e musicale e nell'area dell'innovazione tecnologica. Il secondo, con una professionalità maturata come dirigente alla Regione Toscana, con competenza specifica nell'intercettazione di finanziamenti nazionali e comunitari ha diretto per 12 anni l'Azienda provinciale di promozione turistica .

"Si tratta - ha detto il Sindaco - di un passaggio molto significativo per il Lem. Mentre la fondazione era impegnata su tutti gli eventi estivi lavorava anche per darsi nuova struttura . Abbiamo quindi il nuovo statuto e nuova conformazione del Cda che sarà composto da 6 persone, di queste 3 membri che saranno individuati dai soci partecipanti .

Il sindaco ha possibilità di nominare due componenti che d’accordo con gli assessori Garufo e Lenzi abbiano ritenuto di individuare al di fuori della Giunta.

La scelta è caduta su due persone di assoluto valore che andranno a dare gli indirizzi alla Fondazione Lem per la promozione della città e la sua valorizzazione turistica.

Giovanni D’Agliano, per 12 anni direttore dell'Azienda di Promozione Turistica livornese e dirigente della Regione Toscana e Claudia Pavoletti, una manager, oltre che avvocata e donna di cultura che lavora in tutto il mondo, ma ha sempre conservato un grande interesse e affetto per la città" .

L'assessore Garufo ha voluto sottolineare che la Fondazione Lem vuole essere decisiva per contribuire a lanciare l'economia turistica a Livorno puntando su un modello turistico integrato in maniera forte con la cultura.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa