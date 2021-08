Proposta di legge di FdI: "La Regione istituisca la Giornata toscana del trasporto in sicurezza"

“Si deve andare oltre le pur doverose commemorazioni, che si svolgono ogni anno, e prendere la Strage di Viareggio del 29 giugno 2009 come pretesto per una riflessione complessiva su alcuni temi strettamente legati alla vita quotidiana dei cittadini toscani, fra i quali il trasporto e la sicurezza. Come Fratelli d’Italia proponiamo alla Regione di istituire la Giornata toscana del Trasporto in sicurezza”.

Lo chiedono il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, ed il vice-capogruppo, Vittorio Fantozzi.

“Viaggiare in sicurezza significa conoscere di più e meglio le misure di prevenzione che vengono adottate sui mezzi di trasporto e nei luoghi di transito degli stessi, accrescere la sensibilità verso le forme di tutela nei confronti dei lavoratori impiegati in tali settori, essere consapevoli di quanto è stato fatto e di quanto, soprattutto, resta da fare -sottolineano Fantozzi e Torselli -. Bisogna fare in modo che la eco di quella tragedia, che costò la vita a 32 persone, non vada affievolendosi col passare del tempo, riteniamo, perciò, necessario coinvolgere e far dialogare fra loro i mondi della scuola, della cultura, della creatività, del giornalismo”.

“Particolare rilievo verrà dato alle riflessioni degli alunni delle scuole, alle produzioni di giovani giornalisti, alle rappresentazioni teatrali o cinematografiche. Pensiamo ad un concorso riservato agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta la regione sul tema della sicurezza del lavoro, con premiazione per il miglior elaborato sul tema; ad un premio giornalistico riservato ad articoli prodotti nell’ultimo anno da giornalisti Under 35, e pubblicati su testate giornalistiche regionali, sul tema della sicurezza sul lavoro; a rappresentazioni teatrali o produzione di materiale audiovisivo sulla Strage di Viareggio.

Con cadenza annuale proponiamo, poi, di organizzare un convegno alla presenza di giudici, avvocati e giuslavoristi, sul tema della sicurezza del lavoro, con riferimento alle novità legislative sul tema, e alle novità sui vari gradi della sentenza della strage. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della proposta di legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2021” propongono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

Fonte: Ufficio Stampa