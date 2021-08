Rocca del Brunelleschi e Torre dell’Orologio di Vicopisano aperti ad agosto

Complesso della Rocca fortificata da Filippo Brunelleschi e Torre dell’Orologio di Vicopisano, un’esperienza dentro la storia da fare anche durante il mese di agosto.

Il Complesso della Rocca, sarà aperto tutte le domeniche di agosto, inclusa quella del 15, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini (per informazioni: 050/551285), www.comune.vicopisano.pi.it. Le visite guidate hanno la durata di un’ora circa, da tenere presente per gli orari di chiusura.

I biglietti possono essere acquistati a Palazzo Pretorio, in Via del Pretorio.

La Torre dell’Orologio, gestita dalla Società Cooperativa Capitolium, sarà aperta, come sempre, il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Prenotazioni online su coopcapitolium.it, per informazioni (o anche per prenotare una visita guidata): info@coopcapitolium.it.

Sia per la Rocca che per la Torre, dal 6 agosto, in base alla normativa nazionale, è necessario essere muniti, oltre alla mascherina, di Green Pass (informazioni: www.dgc.gov.it/web/).

Fonte: Ufficio Stampa