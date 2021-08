S-Passo al Museo, tornano i campus settembrini

Lo “S-Passo al Museo” è pronto a tornare. Dal 23 agosto al 10 settembre, riaprono i campus settembrini che portano i più piccoli nel musei della Toscana aderenti all’iniziativa.

“S-Passo al Museo” è una manifestazione organizzata dalla Regione Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze, che realizza campus di qualità per bambini e ragazzi nei musei toscani. L’idea nasce alla fine del 2014 per valorizzare il servizio di centri estivi, consentendo una migliore conciliazione tra vita familiare e lavorativa, e qualificare il servizio attraverso l’offerta culturale, coinvolgendo i musei per creare un’esperienza legata alla conoscenza, allo sviluppo della creatività, dell’apprendimento e della socializzazione dei bambini.

Attraverso i campus, bambine e bambini hanno l’opportunità di entrare in contatto con il museo percependolo non più come luogo “polveroso” ma come spazio di formazione e di attività educative incentrate sul gioco, sull’interazione, sull’apprendimento attraverso l'ascolto e l'osservazione.

I campus settembrini di “S-Passo al museo” si svolgeranno in sicurezza, seguendo norme e raccomandazioni anti-contagio, e si terranno dal 23 al 27 agosto, dal 30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 10 settembre.

I campi settembrini sono svolti da operatori museali qualificati che saranno a disposizione per le informazioni relative alla sicurezza sanitaria dei campus.

A molti campus è possibile iscriversi anche a singole giornate e per partecipare occorre sempre la prenotazione. Per i soci Coop 10% di sconto sul costo dei singoli campus.

L’elenco delle adesioni conta per ora 14 musei, ma la lista è in continuo aggiornamento. Alcuni esempi: a Firenze il museo di Preistoria e il sistema museale d'Ateneo, a Livorno il Museo di storia naturale del Mediterraneo, a Lucca la Domus Romana, a Pisa il Museo di Storia Naturale dell'Università, ad Arezzo il museo dei mezzi di Comunicazione, a Montevarchi Il Cassero per la scultura, a Siena il museo archeologico del Chianti senese.

A seguente link la lista dei musei (in aggiornamento): https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/s-passo-al-museo-campi-settembrini

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa