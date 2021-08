Stazione di Montelupo-Capraia, la denuncia da Forza Italia: "Continuano i disservizi"

Qualche settimana fa il responsabile dei Trasporti di Forza Italia Giampaolo Giannelli, il coordinatore comunale di Capraia e Limite Diego Crocetti e il consigliere comunale di Montelupo Daniele Bagnai, avevano denunciato lo stato di degrado in cui versa la stazione di Montelupo-Capraia.

Gli esponenti forzisti in particolar modo avevano denunciato la chiusura da oltre due anni della piccola sala d’aspetto della stazione, che con la scusa della pandemia, non è mai stata riaperta e dei bagni pubblici chiusi oramai da anni e mai riaperti nonostante la stazione sia servita ogni giorno da più di 200 persone.

A tutto questo va aggiunto la situazione dell’emettitrice di biglietti, che accettava contanti che recentemente è stata vandalizzata e che Trenitalia anziché riparare e o sostituire, ha preferito togliere proprio del tutto facendo rimanere i pendolari sprovvisti di una servizio importante e fondamentale.

Chiediamo che al più presto la situazione venga ripristinata come era prima perché non può sempre pagare la popolazione per le mancanze di Trenitalia.

