Nella serata di ieri, poco dopo le 20, i Carabinieri sono intervenuti in via Lunga, zona Oltrarno, presso una palestra, dove era stato segnalato un tentativo di furto di grondaie di rame. Giunti sul posto, gli operanti hanno accertato che i malfattori avevano tagliato i fili delle telecamere della palestra e smontato le grondaie che, a seguito del tempestivo intervento dei militari operanti, non sono riusciti a portare via, nascondendole tra i cespugli.