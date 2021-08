Tragedia dopo un'immersione, 31enne fiorentino muore in Grecia

Tragedia ieri mattina nelle acque intorno all'isola greca di Zante. Come riportato dai giornali stamani Jacopo Colombai, 31enne fiorentino, ha perso la vita durante un'immersione.

Secondo quanto riportato il giovane, appassionato di pesca e sub, sarebbe uscito di mattina presto per un'immersione. Si trovava in vacanza con la fidanzata e gli amici che, non vedendolo tornare, hanno lanciato l'allarme. Le successive ricerche hanno purtroppo portato alla tragica scoperta. Il corpo del giovane è stato rinvenuto a 30 metri di profondità, con una grossa contusione alla testa della quale per il momento non si conoscono le cause.

Jacopo Colombai era conosciuto a Firenze, anche per aver gestito il locale Jaguar Club.