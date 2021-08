Un’estate con Giallo Mare Minimal Teatro: un festival diffuso con 40 appuntamenti

Questa estate 2021 è stata per la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro impegnativa e ricca di soddisfazioni.

Impegnativa , perché l’incertezza dovuta all’emergenza Covid e le nuove norme che regolamentano lo spettacolo dal vivo hanno complicato l’organizzazione degli eventi, soddisfacente, perché la risposta del pubblico è stata entusiasta.

Giallo Mare con i quattro comuni, Empoli, Castelfiorentino, Santa Croce sull’Arno e Vinci, con i quali da dieci anni condivide il vasto progetto di Residenza artistica, sostenuta dalla Regione Toscana, ha realizzato una vasta programmazione di oltre quaranta eventi, dedicati ai bambini e agli adulti.

«I risultati delle nostre rassegne sono state estremamente positive-afferma Renzo Boldrini, direttore artistico di Giallo Mare Minimal Teatro- nel complesso una programmazione degna di un grande festival di teatro, musica, danza con spettacoli di altissima qualità ha trasformato in palcoscenici cinque comuni, Empoli, Castelfiorentino, Vinci, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte. A Empoli “Il paese dei raccontatori” ha avuto un successo incredibile grazie anche alla disseminazione degli eventi, che hanno toccato anche le frazioni della città. Nomi come Celestini, Cassi, Grigò e le nostre nuove produzioni sia per adulti che per bambini e famiglie su Dante hanno avuto un grandissimo riscontro. A Santa Croce sul’Arno, a Staffoli e a Santa Maria a Monte abbiamo proposto un'inedita versione estiva del Baule dei Sogni con le migliori compagnie italiane di teatro per le nuove generazioni, che ha ottenuto grandi consensi».

«Anche a Castelfiorentino gli spettacoli organizzati dal Teatro del Popolo hanno ottenuto un altissimo gradimento- aggiunge Vania Pucci, presidente di Giallo Mare- Naturalmente merito anche dei nomi in cartellone: Paolo Hendel, Dario Vergassola e David Riondino, ma anche delle mille persone che hanno assistito alle loro performance. A VinciAmo d’estate il programma tutto al femminile con Michela Murgia, Anna Meacci e Lara Gallo ha regalato grandi emozioni. Nel complesso le nostre programmazioni hanno unito un territorio vasto concepito come un’unica scena diffusa, confermando questa area territoriale come una delle realtà teatrali più vivaci della Toscana».

Un lavoro di programmazione al quale si è affiancato un’entusiasmante tournèe estiva delle produzioni di Giallo Mare per adulti e ragazzi, che hanno avuto un significativo consenso di critica e di pubblico al festival Inequilibrio di Castiglioncello, Segnali a Milano, Contemporaneo Futuro a Roma e il Festival dei Tacchi a Jerzu in Sardegna. Sempre sul fronte produttivo Giallo Mare il 21-22-23 settembre presenterà ad Empoli la performance radio scenica “Il portafogli” ispirato all’omonimo racconto dello scrittore fiorentino Marco Vichi. Un’originale proposta che fonde radiofonia e azione scenica e che utilizza parte della città come scenario narrativo.

La compagnia è già a lavoro per le proposte teatrali della stagione 2021/2022. Si stanno ultimando i cartelloni del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, del Verdi di Santa Croce sull’Arno e dell’Excelsior di Empoli, oltre alle rassegne dedicate ai più piccoli per i comuni che compongono residenza teatrale.

«Un lavoro complesso, ma entusiasmante. Ci sarà una proposta di qualità per spettatori di ogni età oltre ad un intenso lavoro di formazione, promozione e ospitalità di artisti in residenza provenienti da tutta Italia. Come sempre ci impegniamo affinché il nostro pubblico, i nostri spettatori attivi possano godere di produzioni e di progetti di alto spessore» concludono Boldrini e Pucci.