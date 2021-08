Vaccini in spiaggia, domani a Orbetello la presentazione delle nuove tappe

Saranno presentate domani, a Fonteblanda, una frazione del Comune di Orbetello in provincia di Grosseto, le nuove tappe del camper “vaccini in spiaggia”, che dal 13 agosto riguarderanno le località costiere di competenza territoriale della Asl nord ovest.

A presentare il nuovo cronoprogramma della campagna di vaccinazione, rivolta ai giovani e non, sarà il consigliere speciale per le politiche giovanili della Regione Toscana, Bernard Dika, che domani, alle ore 10, sarà appunto in località Fonteblanda, in via Talamonese, dove nei pressi del nuovo parcheggio sosterà il camper, attrezzato per la somministrazione dei vaccini anti Covid. Insieme al consigliere Dika ci saranno alcuni rappresentanti dell’azienda sanitaria, territorialmente competente, e dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa, lo ricordiamo, fa parte del progetto “GiovaniSiVaccinano in spiaggia”, promosso dalla Regione Toscana, per promuovere la vaccinazione tra i giovani e non nell’ambito del progetto GiovaniSì.

Un camper, con 150 dosi disponibili ogni giorno si muoverà per tutto il mese di agosto lungo la costa toscana. Ci si prenota sul portale regionale, selezionando la provincia con ‘vaccini in spiaggia’.

Il camper ha fatto già tappa, lo scorso fine settimana, a Follonica e a Capalbio, riscuotendo un ottimo successo in termini di adesioni alla campagna.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa