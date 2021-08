A Pieve a Nievole omaggio a Mauro Bolognini nella rassegna “Stelle del Cinema”

Mentre si avvia alla fase conclusiva, avendo registrato un grande successo di partecipazione e di gradimento, “Stelle del cinema, il cinema sotto le stelle nei parchi di Pieve a Nievole ” propone, venerdì alle ore 21 in piazza XXVII Aprile, un omaggio a Mauro Bolognini, regista e sceneggiatore di successo, originario di Pistoia.

La serata, come tutte le altre è a ingresso libero, con la sola limitazione delle norme anticovid ma, come ha precisato il ministero in queste ore, senza obbligo di green pass essendo all’aperto.

Mauro Bolognini è stato definito il regista dei classici italiani; il suo è un cinema ancorato alle vicende storiche e sociali del nostro paese, tratte da scrittori come Moravia e Pratolini, da cui appunto ha tratto “Metello”.

Con due giovanissimi Massimo Ranieri e Ottavia Piccolo, straordinari interpreti, Metello è un affresco storico, appassionato, degli inizi del Novecento agli albori del movimento operaio e delle sue grandi battaglie.

Metello è un giovane rivoluzionario come i tanti, in quegli anni di “contestazione” – siamo appena dopo il ’68 quando Bolognini gira Metello – che popolano le piazze italiane e non solo.

Metello ha vinto 5 premi e ricevuto 4 nomination ai premi nastri d'Argento: un premio al Festival di Cannes, due premi David di Donatello e due premi Nastri d'Argento.

“Nel 20esimo della sua morte, abbiamo voluto rendere omaggio ad un grande regista che partito dalla provincia con una laurea in architettura in tasca e tanti sogni nel cassetto, è riuscito a realizzarli tutti lasciandoci in eredità il frutto del suo genio cinematografico al quale ci inchiniamo- dicono il sindaco Gilda Diolaiuti e l’assessore alla cultura Erminio Maraia-. La nuova interpretazione sul green pass evita anche quella problematica, quindi invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento culturale e cinematografico”.

Fonte: Ufficio Stampa