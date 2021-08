Elezioni amministrative 2021, si vota anche a Carmignano

Il prossimo 3 e 4 ottobre nel Comune di Carmignano si svolgeranno le elezioni amministrative. Si invitano tutti i cittadini a verificare di essere in possesso della tessera elettorale. Se la tessera fosse danneggiata, smarrita o non presentasse più spazi vuoti per i timbri, sarà necessario rinnovarla prima delle elezioni.

Si ricorda che la modalità più rapida per richiedere il rinnovo della tessera elettorale è l’invio di una e-mail a tessereelettorali@comune.carmignano.po.it. In alternativa, è possibile prenotare un appuntamento all’Ufficio Anagrafe Stato Civile Elettorale, tramite l’apposito portale.

Nel mese di settembre, saranno istituiti giorni ed orari di apertura straordinari, dedicati al rinnovo delle tessere elettorali.

Si ricorda infine che fino al 24 agosto i cittadini dell’Unione Europea residenti a Carmignano possono fare domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per l’elezione del sindaco e del Consiglio Comunale. Tutte le informazioni sul procedimento di iscrizione ed il relativo modulo da utilizzare sono consultabili sul sito web del Comune.

Sulla homepage del sito web del Comune è stata creata una sezione relativa alle elezioni, nella quale saranno inserite tutte le informazioni di servizio in vista del voto.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa