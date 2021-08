Festa di San Cassiano: appuntamento in Chianti con storia e tradizione

La comunità di San Casciano si prepara a celebrare la tradizionale festa di San Cassiano, il patrono del paese chiantigiano che ricorre il 13 agosto. In realtà sono due le giornate in cui si articolerà il solenne appuntamento, organizzato dalla Propositura Collegiata San Cassiano, dal Comune con il contributo di ChiantiBanca. Nel programma della festa è da segnalare la cena di San Cassiano con prenotazione allestita per giovedì 12 agosto a partire dalle ore 20 in piazza Cavour per sottolineare il momento comunitario e conviviale della ricorrenza.

“E’ un evento che ricorda la storia, la tradizione religiosa e la cultura popolare di San Casciano con la comunità che si ritrova nella celebrazione delle proprie origini – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - l'evento ripercorre il significato delle radici religiose e civili del nostro territorio”. La celebrazione della Santa Messa e del Triduo, iniziata oggi, continua domani e il 12 agosto alle ore 8.30.

“Il momento più solenne della ricorrenza - rileva il parroco Don Massimiliano Gori - si concentra nella giornata del 13 agosto, nel corso della quale la Santa Messa è celebrata tre volte, alle ore 8, alle ore 10 e alle ore 17:30. Nel pomeriggio del 13 la processione si snoderà per le vie del paese, presieduta da Don marco Fagotti”. L’evento conclusivo è il concerto, in programma alle ore 21.30 del Corpo musicale Oreste Carlini in piazza Cavour dove è prevista l’inaugurazione e la benedizione della facciata della Propositura nel tardo pomeriggio, al termine della processione. Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso del green pass.

A Cassiano, il santo pedagogista vissuto nel quarto secolo che in vita ebbe il dono dell'insegnamento, è dedicata una delle più importanti feste di San Casciano il cui toponimo deriva proprio dal Santo. Il santo insegnò grammatica, retorica e stenografia agli studenti pagani di Imola e da questi stessi fu ucciso per l'attività evangelica che conduceva attraverso le competenze e l'impegno legato al mondo dell'istruzione.

In occasione della festa del Santo Patrono, il Comune ha messo a disposizione dei cittadini il busnavetta gratuito, spostando il servizio, normalmente attivo il giovedì mattina finalizzato al collegamento tra il capoluogo e le frazioni, dal 12 al 13 per l’intera giornata. Sarà possibile visitare borghi e frazioni del territorio comunale lungo il tragitto fissato.